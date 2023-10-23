WP: Киев разрабатывал дроны для атаки на Крымский мост совместно с ЦРУ

Газета Washington Post сообщает, что дроны, которыми украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту, были разработаны при участии ЦРУ США и других западных разведок.

В статье говорится, что Киев во время второй атаки по Крымскому мосту использовал военно-морские беспилотники, разработанные в рамках "сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведывательных служб".

Также издание в своем большом расследовании отмечает, что Главное управление разведки Минобороны Украины, которое сотрудничает с ЦРУ, причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе и по Москве.

Удар по Крымскому мосту был нанесен в ночь на 17 июля, в результате атаки погибли два человека, 14-летняя девушка попала в больницу. Был поврежден один пролет автомобильного моста.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Сообщалось, что устанавливаются причастные к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.