СМИ: Экс-глава Росавиации Нерадько нашел работу в "Норникеле"

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько нашел работу – он стал советником президента горно-металлургической компании "Норильский никель", передает Shot со ссылкой на неназванный источник.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. Был отправлен в отставку в 2023 году, вскоре после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" – Airbus A320 сел в пшеничном поле под Новосибирском, по счастливой случайности обошлось без жертв и даже серьезно пострадавших.

Пост главы Росавиации занял 35-летний заместитель руководителя этого ведомства Дмитрий Ядров.