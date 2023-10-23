Исследование выявило более сотни коррупционных практик в системе госзакупок

В государственной закупочной системе эксперты Высшей школы экономики выявили более сотни коррупционных практик и даже составили их типологию, рассказал референт управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Виталий Белинский.

Он назвал систему госзакупок "подробной и достаточно громоздкой".

"Система ежегодно распределяет более трети федерального бюджета. <…> Ответственности [за нарушения] тоже много – 15 составов активно применяются ФАС и прокуратурой", - сказал Белинский на совещании в Совете Федерации по предотвращению коррупции.

По словам представителя администрации президента, в последние годы система работает в экстремальных условиях, и потенциальные коррупционные риски растут. Так, увеличивается доля контрактов, заключаемых с единственным поставщиком.