"Столото" ищет свердловчанина, выигравшего в лотерею 5 миллионов рублей

Житель Свердловской области стал победителем государственной лотереи "Рапидо", выиграв суперприз - 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

Главный денежный приз был разыгран 23 октября в 288640-м тираже. Счастливчик приобрел билет в мобильном приложении "Столото", после чего угадал все числа комбинации: 19, 20, 2, 6, 3, 8, 13, 1, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Пока уральский миллионер еще не обратился за своим выигрышем.

Напомним, что 14 октября еще один свердловчанин выиграл в государственную лотерею 5 млн рублей. Он также все еще не обратился в лотерейный центр "Столото".

"Просим всех участников лотерей от "Столото" перепроверить свои билеты, возможно именно вы оказались лотерейным миллионером. Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте, а также по телефону 8 (900) 555-00-55.