23 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Red Wings возобновит направление "Екатеринбург — Грузия" в конце октября

Авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы из екатеринбургского "Кольцово" в Грузию. Первый после перерыва рейс запланирован уже на следующую неделю, рассказал на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, 31 октября состоится первый рейс в Кутаиси, после чего самолет будет летать туда каждые вторник и воскресенье. 2 ноября будет первый рейс в Тбилиси - далее по четвергам и воскресеньям. Глава УАТ также добавил, что с 4 ноября запускается направление "Екатеринбург — Шри-Ланка".

Напомним, 15 мая сообщалось, что российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. После чего состоялся первый после четырехлетнего перерыва авиарейс по маршруту Москва – Тбилиси.

Затем агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси и российской авиакомпании Red Wings.

Теги: Red Wings, рейс, Екатеринбург, Грузия


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