Песков прокомментировал заявление Ринкевичса о "закрытии Балтики" для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов.

"От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Ринкевичс предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector.

В прошлом году Ринкевичс, еще занимая пост глава МИД Латвии, заявил, что Балтийское море становится "морем" НАТО. Так он прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу.