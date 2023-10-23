Самый низкий уровень безработицы среди регионов ЦФО во Владимирской области

Согласно данным Росстата за июнь-август 2023 года, рассчитанным по методологии Международной организации труда (МОТ), уровень общей безработицы во Владимирской области составляет 1,7 процента, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного периода прошлого года и на 1,3 процентных пункта ниже общероссийского показателя (3 процента по РФ), сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Экономика региона развивается, создаются новые рабочие места, в рамках нацпроекта «Демография» в области продолжается комплексная модернизация службы занятости – внедряются новые формы работы и удобные сервисы. По состоянию на 23 октября, в органы службы занятости заявлено 21,4 тысячи вакансий, а безработных, зарегистрированных в службе занятости, – 3,3 тысячи», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Методология определения численности безработных и уровня безработицы в Российской Федерации соответствует подходам, принятым в мировой практике. В соответствии с ними измеряется общая и регистрируемая безработица. Основой для определения общей безработицы являются результаты выборочного обследования населения по проблемам занятости, регулярно проводимого Росстатом во всех регионах путём анкетирования населения. Регистрируемая безработица определяется на основании данных о численности лиц, обратившихся в органы службы занятости и признанных безработными в порядке, установленном российским законодательством.

«Методология обследования рабочей силы, разработанная МОТ, относит к числу безработных гораздо более широкий круг людей, чем закон о занятости населения. При проведении этого обследования человек будет учтён в качестве безработного вне зависимости от наличия регистрации в службе занятости. Поэтому данные об общей численности безработных всегда превышают данные о численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости», – пояснил Андрей Григорьев.

На текущий момент уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,5 процента. Это на 0,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. Всего с начала года в службу занятости населения обратились 13,7 тысячи жителей области, уровень трудоустройства которых составил 83 процента.