Наращивание кадрового потенциала предприятий ВПК в фокусе внимания региональных властей Владимирской области

20 октября Губернатор Александр Авдеев провёл расширенное заседание Совета Владимирского отделения Союза машиностроителей России. В нём приняли участие куратор Владимирского и Нижегородского региональных отделений Союза машиностроителей России, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, председатель Владимирского отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, а также руководители научно-исследовательских институтов, вузов, предприятий реального сектора экономики.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, ключевой темой заседания стало кадровое обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимирской области. Решение этой задачи требует комплексного подхода, включающего усиление профориентации и практико-ориентированного образования, обновление технологических ресурсов предприятий, повышение роли института наставничества. Параллельно планируется внедрять механизмы мотивирования кадров с помощью предоставления жилья, льготной ипотеки, создания максимально комфортных рабочих условий, постоянного повышения профессиональной квалификации и – при необходимости – переобучения.

«Сейчас, когда в России идёт форсированное социально-экономическое развитие, кадровый вопрос вышел на первый план практически во всех отраслях. В сентябре Президент Владимир Путин провёл в Великом Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросам развития рынка труда. В стране – рекордно низкий уровень безработицы, и это один из важнейших показателей эффективности экономической политики государства. Однако есть и обратная сторона: мы уже сталкиваемся с дефицитом трудовых ресурсов», – отметил Александр Авдеев.

Глава региона подчеркнул: под потребности развивающейся экономики перестраивается вся система образования. Для подготовки кадров прямо со школьной скамьи создаются «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы», введён профориентационный минимум, организуются многопрофильные олимпиады, на предприятиях для молодёжи проводятся «Недели без турникетов». В планах – развитие сети профильных инженерных классов, создание инженерно-технологических школ, открытие инновационных площадок по развитию инженерного образования. Будет увеличиваться охват детей программами дополнительного образования технической направленности.

Профессиональное образование региона встаёт на практические рельсы: идёт обновление и расширение инфраструктуры для подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на базе колледжей уже работает 49 современных мастерских, где ежегодно проходят обучение более 13 тысяч человек. В 2023 году область стала участницей федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого создаются два образовательно-производственных кластера: машиностроения и химической отрасли. На эти цели привлечены 200 млн рублей из федерального бюджета. Заключены соглашения между предприятиями и учебными заведениями.

«Оружие, техника, которые сейчас помогают нашим парням в деле защиты Родины, спасают жизни соотечественников в новых территориях, созданы в том числе нашими земляками, работниками оборонных производств. Благодарю все наши предприятия, которые, как и 80 лет назад, трудятся по принципу «Всё для фронта, всё для победы». С такой поддержкой победа будет за нами», – убеждён Губернатор.

«То, что сделал и продолжает делать наш оборонно-промышленный комплекс, в том числе Владимирской области, – это настоящий трудовой подвиг. Недавно у меня был разговор с Министром обороны, передаю вам от него слова благодарности и уважения всем заводчанам, конструкторам, технологам. В этой связи глубоко символично, что недавно Президент России учредил новое почётное звание – «Заслуженный работник ОПК». В самое ближайшее время представители Владимирской области обязательно должны быть представлены к этой высокой награде», – считает Александр Потапов.

Своим опытом подготовки кадров для ОПК поделились представители ВНИИ «Сигнал», Муромского приборостроительного завода, Завода им. В.А. Дегтярёва, Ковровской государственной технологической академии. О проводимой в этой сфере работе рассказала начальник управления профессионального образования Министерства образования и молодёжной политики Елена Таран. Она сообщила, что постепенно увеличивается количество договоров на целевое обучение профессиям, востребованным на предприятиях ОПК региона. Если в прошлом году целевиков было 18, в этом году – уже 77. В прошлом году на профильные производства трудоустроено 318 выпускников. Кроме того, сейчас там работает 181 студент и ещё 83 – проходят практику.

Логичным завершением встречи стало награждение ряда сотрудников предприятий ОПК Владимирской области за успешную реализацию гособоронзаказа, а также вручение аттестата о прохождении аккредитации Центру оценки квалификации, созданному при Ковровском электромеханическом заводе.