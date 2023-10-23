Наращивание кадрового потенциала предприятий ВПК в фокусе внимания региональных властей Владимирской области

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Наращивание кадрового потенциала предприятий ВПК в фокусе внимания региональных властей Владимирской области

20 октября Губернатор Александр Авдеев провёл расширенное заседание Совета Владимирского отделения Союза машиностроителей России. В нём приняли участие куратор Владимирского и Нижегородского региональных отделений Союза машиностроителей России, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, председатель Владимирского отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, а также руководители научно-исследовательских институтов, вузов, предприятий реального сектора экономики.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, ключевой темой заседания стало кадровое обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимирской области. Решение этой задачи требует комплексного подхода, включающего усиление профориентации и практико-ориентированного образования, обновление технологических ресурсов предприятий, повышение роли института наставничества. Параллельно планируется внедрять механизмы мотивирования кадров с помощью предоставления жилья, льготной ипотеки, создания максимально комфортных рабочих условий, постоянного повышения профессиональной квалификации и – при необходимости – переобучения.

«Сейчас, когда в России идёт форсированное социально-экономическое развитие, кадровый вопрос вышел на первый план практически во всех отраслях. В сентябре Президент Владимир Путин провёл в Великом Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросам развития рынка труда. В стране – рекордно низкий уровень безработицы, и это один из важнейших показателей эффективности экономической политики государства. Однако есть и обратная сторона: мы уже сталкиваемся с дефицитом трудовых ресурсов», – отметил Александр Авдеев.

авдеев, заседание(2023)|Фото: avo.ru

Глава региона подчеркнул: под потребности развивающейся экономики перестраивается вся система образования. Для подготовки кадров прямо со школьной скамьи создаются «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы», введён профориентационный минимум, организуются многопрофильные олимпиады, на предприятиях для молодёжи проводятся «Недели без турникетов». В планах – развитие сети профильных инженерных классов, создание инженерно-технологических школ, открытие инновационных площадок по развитию инженерного образования. Будет увеличиваться охват детей программами дополнительного образования технической направленности.

Профессиональное образование региона встаёт на практические рельсы: идёт обновление и расширение инфраструктуры для подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на базе колледжей уже работает 49 современных мастерских, где ежегодно проходят обучение более 13 тысяч человек. В 2023 году область стала участницей федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого создаются два образовательно-производственных кластера: машиностроения и химической отрасли. На эти цели привлечены 200 млн рублей из федерального бюджета. Заключены соглашения между предприятиями и учебными заведениями.

авдеев, заседание(2023)|Фото: avo.ru

«Оружие, техника, которые сейчас помогают нашим парням в деле защиты Родины, спасают жизни соотечественников в новых территориях, созданы в том числе нашими земляками, работниками оборонных производств. Благодарю все наши предприятия, которые, как и 80 лет назад, трудятся по принципу «Всё для фронта, всё для победы». С такой поддержкой победа будет за нами», – убеждён Губернатор.

«То, что сделал и продолжает делать наш оборонно-промышленный комплекс, в том числе Владимирской области, – это настоящий трудовой подвиг. Недавно у меня был разговор с Министром обороны, передаю вам от него слова благодарности и уважения всем заводчанам, конструкторам, технологам. В этой связи глубоко символично, что недавно Президент России учредил новое почётное звание – «Заслуженный работник ОПК». В самое ближайшее время представители Владимирской области обязательно должны быть представлены к этой высокой награде», – считает Александр Потапов.

Своим опытом подготовки кадров для ОПК поделились представители ВНИИ «Сигнал», Муромского приборостроительного завода, Завода им. В.А. Дегтярёва, Ковровской государственной технологической академии. О проводимой в этой сфере работе рассказала начальник управления профессионального образования Министерства образования и молодёжной политики Елена Таран. Она сообщила, что постепенно увеличивается количество договоров на целевое обучение профессиям, востребованным на предприятиях ОПК региона. Если в прошлом году целевиков было 18, в этом году – уже 77. В прошлом году на профильные производства трудоустроено 318 выпускников. Кроме того, сейчас там работает 181 студент и ещё 83 – проходят практику.

авдеев, потапов, награждение(2023)|Фото: avo.ru

авдеев, потапов, награждение(2023)|Фото: avo.ru

Логичным завершением встречи стало награждение ряда сотрудников предприятий ОПК Владимирской области за успешную реализацию гособоронзаказа, а также вручение аттестата о прохождении аккредитации Центру оценки квалификации, созданному при Ковровском электромеханическом заводе.

Теги: александр авдеев, александр потапов, кадровый потенциал,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети