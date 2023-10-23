Провайдеры прогнозируют рост стоимости домашнего интернета на 10–15%

Тарифы на домашний интернет в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году, сообщают "Известия".

По словам гендиректора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, такие данные привели большинство крупнейших российских интернет-провайдеров. Главной причиной повышения стоимости называется рост расходов на закупку оборудования, подорожавшего из-за ухода многих иностранных вендоров.

При этом в Федеральной антимонопольной службе и Минцифры заявили, что не видят предпосылок для роста цен на интернет.

Напомним, весной глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что скорость мобильного интернета без иностранного оборудования в России падает, а тарифы, вероятно, будут расти, по крайней мере, без этого операторы не смогут закупать новое оборудование, необходимое для поддержания скорости. По словам Шадаева, в ковидные годы, когда резко начал расти трафик, но еще можно было свободно закупать иностранное оборудование, операторы сделали некоторый запас необходимой техники. Но трафик продолжает расти – около 20% за прошлый год, а оборудование теперь недоступно.