Минобороны России попросили спрогнозировать спрос на протезы

Ежегодная потребность россиян в новых протезах составляет около 53 тыс., протезирование нужно 32 тыс. инвалидов ежегодно, сообщил замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко. По его словам, это не только протезы рук и ног, различных суставов – значимую долю в этом числе занимают, например, протезы молочных желез.

При этом российские производители уже сейчас готовы обеспечить потребности в протезах конечностей и даже с запасом. Другое дело, что их качество и степень механизации требуют улучшения. Также сейчас правительство ведет с Минобороны работу над хотя бы краткосрочным прогнозом по потребности в протезах для покалеченных в ходе СВО, сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин на совещании в Совете Федерации.

Вовченко отметил, что сейчас требуется локализация производства почти всех компонентов и материалов для протезов: акриловых смол, углепластика, термопластов, клея и др. Также нужна локализация протезов с микропроцессорным управлением с внешним источником питания и самого оборудования для производства протезов – оно сплошь импортное.

Ранее в Минпромторге заявили, что у более чем половины всех раненых участников СВО, признанных инвалидами, есть ампутации. 20% из них лишились верхних конечностей, 80% - нижних.