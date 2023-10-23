МИД РФ высказался о темпах расследования подрыва "Северных потоков" Западом

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что западные страны проявляют "прыть" при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, лучше бы они так работали по подрывам на "Северных потоках".

"Ту прыть, которую они проявляют в расследовании инцидента на Balticconnector, лучше бы проявили в расследовании [в отношении подрыва] "Северного потока - 2", - цитирует дипломата ТАСС.

Как сообщалось, финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. 8 октября давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст "решительный ответ", если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector.