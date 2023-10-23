23 Октября 2023
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Фото: пресс-служба президента РФ

Цыденов назвал высказывания экс-посла Израиля о бурятах расистскими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал расистскими и нацистскими высказывания бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах.

Ранее Мильман в ходе интервью на тему палестино-изральского конфликта сравнил бурятов с боевиками ХАМАС. Он назвал бурятов животными "с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг".

"Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже", - прокомментировал Цыденов высказывания Мильмана в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии отметил, что от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, услышать такое "по меньшей мере странно". Он призвал не судить о всем еврейском народе "по одному больному человеку".

В прошлом году папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Слова папы Франциска возмутили главу Бурятии Алексея Цыденова, а также главу российских буддистов.

Высказывание понтифика оценили и в МИД РФ. Заявления Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Теги: цыденов, буряты, мильман


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