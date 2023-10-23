Главным борцом с наркотиками в Свердловской области назначен Руслан Дауров

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: В. Н. Горелых

Главным борцом с наркотиками в Свердловской области назначен Руслан Дауров

В Свердловском ГУ МВД произошли кадровые перестановки. Новым главой подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков назначен полковник полиции Руслан Дауров. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, Дауров уже приступил к своим исполнению своих служебных обязанностей.

Полковник Дауров родился в 1984 году в Республике Адыгея. В 2006 году окончил Краснодарскую академию МВД РФ и в тот же год вступил в должность дознавателя УВД города Майкоп. В 2007 году его назначили старшим оперуполномоченным ОБОП МВД по Республике Адыгея, а в 2013 году за успехи в борьбе с преступностью его повысили до замначальника отдела ОБОП УУР МВД Адыгеи. С 2016 по 2020 год работал заместителем начальника УУР МВД Адыгеи, после чего вплоть до 2021 года занимал должность замначальника УУР УМВД по Астраханской области. С 2021 года до середины октября текущего года возглавлял Муниципальный отдел МВД "Каменск-Уральский".

"С его непосредственным участием раскрыто сотни преступлений. Имеет государственную награду – медаль "За отличие в охране общественного порядка", также награжден рядом ведомственных наград, в том числе медалями "За доблесть в службе" и "За боевое содружество". В новом коллективе полковник Дауров сейчас знакомится с обстановкой. Первое, что он потребовал от подчиненных - принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения, а также повысить качество работы и служебную дисциплину. Хочу пожелать Руслану Каплановичу профессиональных соратников и успехов в борьбе с наркотрафиком", - отметил полковник Горелых.

Исполнять обязанности начальника ОВД Каменска-Уральского, по словам Валерий Горелых, будет заместитель Даурова – майор полиции Иван Каркавин.

Теги: наркотики, МВД, полиция, Руслан Дауров


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети