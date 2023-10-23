Главным борцом с наркотиками в Свердловской области назначен Руслан Дауров

В Свердловском ГУ МВД произошли кадровые перестановки. Новым главой подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков назначен полковник полиции Руслан Дауров. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, Дауров уже приступил к своим исполнению своих служебных обязанностей.

Полковник Дауров родился в 1984 году в Республике Адыгея. В 2006 году окончил Краснодарскую академию МВД РФ и в тот же год вступил в должность дознавателя УВД города Майкоп. В 2007 году его назначили старшим оперуполномоченным ОБОП МВД по Республике Адыгея, а в 2013 году за успехи в борьбе с преступностью его повысили до замначальника отдела ОБОП УУР МВД Адыгеи. С 2016 по 2020 год работал заместителем начальника УУР МВД Адыгеи, после чего вплоть до 2021 года занимал должность замначальника УУР УМВД по Астраханской области. С 2021 года до середины октября текущего года возглавлял Муниципальный отдел МВД "Каменск-Уральский".

"С его непосредственным участием раскрыто сотни преступлений. Имеет государственную награду – медаль "За отличие в охране общественного порядка", также награжден рядом ведомственных наград, в том числе медалями "За доблесть в службе" и "За боевое содружество". В новом коллективе полковник Дауров сейчас знакомится с обстановкой. Первое, что он потребовал от подчиненных - принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения, а также повысить качество работы и служебную дисциплину. Хочу пожелать Руслану Каплановичу профессиональных соратников и успехов в борьбе с наркотрафиком", - отметил полковник Горелых.

Исполнять обязанности начальника ОВД Каменска-Уральского, по словам Валерий Горелых, будет заместитель Даурова – майор полиции Иван Каркавин.