23 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бизнес просит администрацию Путина снизить давление на предпринимателей

"Деловая Россия" направила в администрацию президента предложения по изменениям в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Их цель – снижение избыточного давления на бизнес.

Одна из наиболее важных новаций предполагает де-факто полную отмену применения статьи 220 УК РФ ("Организация преступного сообщества") к предпринимателям, пишет "Ъ". Речь идет о декриминализации создания структурированной организованной группы для совершения исключительно одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 159–160 УК РФ и главами 22–23 УК РФ.

Напомним, ранее основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска оценил в сумму от $500 млрд до $1 трлн размер вложений, которые были инвестированы "деловыми русичами" в западные активы. Он считает, что эти средства медленно, но верно возвращаются в Россию в обход санкций. Правда, в России на эти деньги тоже есть охотники, которые так норовят обобрать "деловых людей".

"От 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $ инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию, и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Теги: Бизнес, УК, УПК, проверка


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