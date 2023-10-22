22 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Никита Михалков предложил открыть в "Ельцин центре" медицинский центр для таджиков

Режиссер Никита Михалков предложил открыть в "Ельцин центре" в Екатеринбурге больницу для таджиков.

"Я бы согласился, чтобы был построен таджикский медицинский центр в Ельцин-центре. Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. <…> Для этого устроить медицинский центр для таджиков в Ельцин-центре было бы совершенно справедливо", — сказал Михалков в эфире своей программы "Бесогон".

Так режиссер отреагировал на планы таджикской диаспоры в Екатеринбурге открыть собственный частный медицинский центр.

Михалков неоднократно высказывался негативно в отношении "Ельцин центра": предлагал закрыть его или объявить иноагентом. Учредителем центра выступает администрация президента РФ, ее глава Антон Вайно возглавляет попечительский совет.

Теги: никита михалков, ельцин центр, диаспора


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