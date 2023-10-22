В Екатеринбурге прошла акция протеста против отказа России от ратификации ДВЗЯИ

В Екатеринбурге прошла акция протеста против отказа России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). На минувшей неделе Госдума отозвала ратификацию, а чуть раньше на возможность этого шага намекнул Владимир Путин.

На акцию в Екатеринбурге вышли полтора десятка человек. Они держали в руках плакаты с антивоенными лозунгами и призывами отказаться от ядерных испытаний.

В пикете также участвовали депутат гордумы Константин Киселев и председатель регионального отделения партии "Яблоко" Максим Петлин.

Полиция в акцию не вмешивалась: мероприятие проходило в парке имени 50-летия ВЛКСМ (перекрёсток улиц Ясная-Шаумяна), это место является назначенным властями гайд-парком, поэтому согласования акций не требуется.