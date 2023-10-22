Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американская авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передают западные СМИ со ссылкой на военные источники. Отмечается, что по меньшей мере один взрыв прозвучал на самой базе.

Кто именно атаковал базу – пока не известно.

Несколько дней назад Айн-аль-Асад уже подвергалась налету, тогда по базе наносились удары ракетами и дронами. Тогда ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское сопротивление Ирака".