Свердловские полицейские из ГИБДД спасли из горящего дома инвалида без рук и ног

В Сысертком районе Свердловской области сотрудники полиции территориального ОВД людей на пожаре. Оперативную смекалку и профессионализм проявил экипаж дорожно-патрульной службы местной ГАИ – старшие лейтенанты Александр Белоносов и Артур Вахитов.

Внезапные события произошли при патрулировании села Патруши, где было замечено возгорание в частном секторе, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. Подъехав к охваченному огнем дому, стражи порядка увидели, что горит одна из секций деревянного жилого строения. Они незамедлительно вызвали огнеборцев и поспешили на место происшествия для оказания помощи гражданам.

"Представители МВД стали стучать в окна, чтобы предупредить людей об опасности. Из одной из секций выбежала женщина с маленьким ребенком на руках и сообщила, что в соседней квартире находится мужчина-инвалид, который самостоятельно не сможет покинуть охваченное огнем здание. Полицейские быстро перебрались через забор, чтобы найти жильца с ограниченными возможностями. Как оказалось, он и сам уже тщетно предпринимал попытки выбраться на улицу. Его обнаружили под навесом, звавшим на помощь. Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли его на руках и передали прибывшим специалистам неотложки. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда к очагу возгорания спецтехники", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, жильцы дома и соседи искренне поблагодарили храбрых полицейских за оперативность и профессионализм в работе. Благодаря их действиям пламени не удалось переброситься на другие здания.