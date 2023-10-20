Россия выходит из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить о принятом решении финляндскую сторону.