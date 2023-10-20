В Екатеринбурге исчезнут обе "Ворошиловские" остановки

В Екатеринбурге решили переименовать остановки общественного транспорта "Ворошиловская". Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии за подписью врио главы города Игоря Сутягина.

Согласно документу, речь идет о замене названий остановок автобуса и трамвая, расположенных вблизи территории Акционерного общества "Уральский турбинный завод", в обоих направлениях движения на "Турбинный завод".

Теперь городскому комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной предстоит закрепить новое название для остановок. О каких-либо сроках изменений не сообщается.