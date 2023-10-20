Названы дата и место международной встречи из-за Украины

Названы дата и место международной встречи по Украине.

Она состоится на Мальте 28 по 29 октября, приводит РИА Новости данные МИД этого государства. Темой разговора станет киевская "формула мира".

Напомним, в конце первой декады октября стало известно, когда может состояться встреча по Украине в Турции. Она пройдет, предварительно, в последней декаде октября, сейчас идет согласование по дипломатическим каналам.

До этого миллиардер Илон Маск опубликовал мем про "страдающего" президента Украины Владимира Зеленского, который просит о помощи. Кадр, выложенный Маском в X, подписан так: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". На картинке изображен "страдающий персонаж" с лицом Владимира Зеленского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.