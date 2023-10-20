20 Октября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

В Екатеринбурге определились, кто отремонтирует дороги на ВИЗе за 10 миллиардов

В Екатеринбурге определились с двумя подрядчиками, которые выполнят ремонт дорог в районе "ВИЗ-Преображенский". Общая стоимость всех работ составляет 10,6 млрд рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Дороги отремонтируют в два этапа. Первым займется АО "Трест Уралтрансспецстрой". В обязанности компании входят работы на улицах Татищева: от Красноуральской до Викулова, от Викулова до Лоцмановых и от Лоцмановых до Юрия Исламова. Стоимость работ 5 млрд 901 млн 651 тыс. 083,20 рубля

Вторым этапом займется ООО "Городское управление дорожно-строительных работ". Подрядчик проведет реконструкцию и строительство на улице Юрия Исламова - от Татищева до Металлургов и на развязке Татищева - от Юрия Исламова до Срединного кольца. Помимо этого компании поручили восстановить объекты инфраструктуры: установить наружное освещение, восстановить спортивные площадки и выполнит переустройство трамвайных линий. За это администрация Екатеринбурга готова заплатить 4 млрд 715 млн 299 тыс. 897,98 ₽ рублей.

Управиться подрядчики должны до осени 2027 года.

Теги: ВИЗ, Екатеринбург, подрядчик. ремонт, дорога


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