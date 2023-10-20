20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СвЖД назначила дополнительные поезда из Екатеринбурга до парка "Оленьи ручьи"

Свердловская железная дорога назначила 28 и 29 октября дополнительную пару пригородных поездов из Екатеринбурга до популярного туристического объекта – природного парка "Оленьи ручьи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, это сделано в связи с высоким спросом. Финальный рейс поезда №7011/7012 "Екатеринбург – Михайловский завод" в этом туристическом сезоне состоится в воскресенье, 29 октября.

Перевозки выполняются на рельсовом автобусе РА-3 "Орлан". Отправление из столицы Урала в 8:13 (здесь и далее время местное), прибытие на остановку Бажуково – в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург – в 20:11.

Билеты на дополнительные рейсы "Орлана" уже поступили в продажу. Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составит 318 рублей по полному тарифу. При этом проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Билеты можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании.

Теги: поезда, Оленьи ручьи, СвЖД


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