Россияне набрали в сентябре рекордное число льготных ипотек

Ипотечное кредитование в России в сентябре продолжило ставить рекорды, оно выросло еще на 4,2% (в августе – 3,7%). За этот месяц также очень выросла выдача льготной ипотеки – граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса (с 15% до 20%), говорится в материалах Центрального банка России.

При этом потребительское кредитование существенно замедлилось из-за роста ставок, но все равно чуть-чуть выросло – на 1,5%.

Прибыль банков за месяц составила 296 млрд рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.