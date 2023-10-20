20 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне набрали в сентябре рекордное число льготных ипотек

Ипотечное кредитование в России в сентябре продолжило ставить рекорды, оно выросло еще на 4,2% (в августе – 3,7%). За этот месяц также очень выросла выдача льготной ипотеки – граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса (с 15% до 20%), говорится в материалах Центрального банка России.

При этом потребительское кредитование существенно замедлилось из-за роста ставок, но все равно чуть-чуть выросло – на 1,5%.

Прибыль банков за месяц составила 296 млрд рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.

Теги: ипотека, россияне, кредитование


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