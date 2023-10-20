20 Октября 2023
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Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

В Екатеринбурге запустят второй выезд из Мичуринского

В скором времени в Екатеринбурге откроется второй выезд из Мичуринского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, движение по улице Карасьевской будет запущено 1 декабря текущего года, благодаря чему у жителей Мичуринского появится второй выезд из микрорайона. Сегодня на улицу Суходольскую, которая ведет в центр города и на ЕКАД, выехать можно по улице Ручейной.

Ожидается, что появление новой дороги вдвое снизит интенсивность движения по этой улице и поможет уменьшить заторы в часы пик, существенно сократив время пути как до центра города, так и до любого другого микрорайона.

В планах также организация автобусного движения – на протяжении улицы Карасьевской будут расположены четыре остановки общественного транспорта. А в дальнейшем планируется ее продолжение до улицы Осоковой.

Теги: Мичуринский, выезд, Екатеринбург


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