20 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Чистая прибыль российских банков в этом году достигла уже 2,7 трлн рублей

Российские банки заработали за 9 месяцев этого года уже 2,7 трлн руб. чистой прибыли. В сентябре их прибыль составила 296 млрд руб., отмечает Центральный банк России.

"Но нужно учитывать, что 0,6 трлн руб. приходится на валютную переоценку. Чистая прибыль сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), главным образом за счет сокращения доходов от валютной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По итогам девяти месяцев 2023 года 282 банка оказались прибыльными (это 87% от общего числа).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прибыль банковского сектора РФ в 2023 году может составить до 3 трлн руб.

Теги: банки, чистая прибыль, центральный банк россии


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