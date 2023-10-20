20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЛДПР захотела увеличить долю социальной рекламы

ЛДПР предлагает увеличить объем социальной рекламы. По версии партии, он должен составлять не менее 20% годового объема распространяемой рекламы.
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Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, говорится в telegram-канале фракции либерал-демократов в нижней палате парламента. Сейчас рекламодатели обязаны выделять обязательную квоту на размещение социальной рекламы в размере 5% от эфирного времени. Законопроект также предусматривает закрепление в законе понятия "прайм-тайм".

Напомним, в конце сентября ЛДПР предложила выдавать бесплатные участки земли семьям с детьми, прожившим в браке более 10 лет. Как отметил лидер партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, инициатива нацелена на возрождение родовых усадеб, которые позволят обеспечить россиянам качественно новый уровень жизни. Это придаст импульс развитию всей территории страны и института семьи. Согласно законопроекту, земельный участок будет являться собственностью всех членов семьи в равных долях.

До этого ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ с зарплат до 30 тыс. руб. Это нужно, чтобы бороться с бедностью. С очень маленьких зарплат нельзя брать налоги.

Теги: Госдума, законопроект, социальная реклама


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