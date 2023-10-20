20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Владельцы киосков из Екатеринбурга потребовали у мэра отставки его зама

Владельцы киосков создали "Союз нестационарных торговых объектов" и от его лица обратились к главе Екатеринбурга с просьбой уволить вице-мэра Дмитрия Ноженко.

Как передает издание "Уральский рабочий", письмо было подписано предпринимателями на встрече в ТЦ "Европа" и уже 23 октября будет отправлено в адрес градоначальника. В нем указан ряд проблем, среди которых сокращение мест размещения НТО, снижение числа выявляемых сносимых незаконных киосков, а также сокращение числа аукционов на право заключить договор на размещение НТО.

Еще одной причиной для недовольства стала переплата в городской бюджет 150 млн рублей за право работать на улицах Екатеринбурга.

Напомним, год назад именно Дмитрий Ноженко презентовал изменения в положении, согласно которому чиновники Екатеринбурга получили право демонтировать незаконные киоски на месте без каких-либо усложняющих этот процесс процедур. Идея была принята депутатами гордумы. Обо всех нововведениях мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, киоск, обращение, отставка, замглавы, Дмитрий Ноженко


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