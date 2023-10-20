20 Октября 2023
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Фото: Первый канал, скрин видео

КС постановил, что наличие участка на Крайнем Севере без дома не лишает права на жилье

Наличие земельного участка на Крайнем Севере не должно лишать права на получение жилья при переселении в другие регионы. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ.

Заявитель Сергей Борисов отработал на Крайнем Севере более 10 лет, после чего переехал в Смоленск, где встал на учет для получения жилищной субсидии. В 2015 году его супруге, как ветерану труда, выдали земельный участок по строительство дома, который так и не был построен из-за отсутствия денег. А в 2020 году были приняты изменения в законодательство, и наличие этого участка привело к снятию Борисова с жилищного учета. Жилье ему больше не полагалось.

Попытка оспорить это решение суда не привело к результатам. Но, как пояснил КС, принятые в 2020 году изменения не предусмотрели компенсаторных мер, направленных на смягчение неблагоприятных последствий отмены ранее признанного за гражданами права на получение субсидии. Были нарушены принципы социального государства и поддержания доверия граждан к закону и государству, а также требования справедливости.

КС признал, что принятая норма неконституционна и не может быть основанием для отказа в жилье тем, кто ранее получил земельный участок для строительства дома, но так и не построил его.

Теги: жилье, земельный участок, конституционный суд


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