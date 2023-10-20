КС постановил, что наличие участка на Крайнем Севере без дома не лишает права на жилье

Наличие земельного участка на Крайнем Севере не должно лишать права на получение жилья при переселении в другие регионы. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ.

Заявитель Сергей Борисов отработал на Крайнем Севере более 10 лет, после чего переехал в Смоленск, где встал на учет для получения жилищной субсидии. В 2015 году его супруге, как ветерану труда, выдали земельный участок по строительство дома, который так и не был построен из-за отсутствия денег. А в 2020 году были приняты изменения в законодательство, и наличие этого участка привело к снятию Борисова с жилищного учета. Жилье ему больше не полагалось.

Попытка оспорить это решение суда не привело к результатам. Но, как пояснил КС, принятые в 2020 году изменения не предусмотрели компенсаторных мер, направленных на смягчение неблагоприятных последствий отмены ранее признанного за гражданами права на получение субсидии. Были нарушены принципы социального государства и поддержания доверия граждан к закону и государству, а также требования справедливости.

КС признал, что принятая норма неконституционна и не может быть основанием для отказа в жилье тем, кто ранее получил земельный участок для строительства дома, но так и не построил его.