В России ужесточат требования к перевозке детей в машинах

Минпромторг по поручению правительства ужесточит требования к детским автокреслам и так называемым бустерам – "детским удерживающим устройствам". На такой шаг власти решили пойти на фоне роста числа ДТП с травмированными детьми. По данным "Коммерсанта", Госдума и ГИБДД уже работают над поправками, которые под страхом штрафа запретят использование корректоров и адаптеров ремней безопасности – устройств, которые используются россиянами для замещения автокресел (потому что значительно дешевле), но не сертифицируются и не предусматриваются законом.