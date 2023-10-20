20 Октября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Межфракционная рабочая группа Госдумы выступила против онлайн-торговли алкоголем

Межфракционная рабочая группа Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз выступила категорически против идеи онлайн-торговли алкоголем, которую проталкивает Минфин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
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Ведомство еще несколько лет назад представило законопроект об этом. В частности, предлагается торговать алкоголем через ресурсы "Почты России".

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев отмечает, что это будет "водка на диване": даже ходить никуда не надо - тебе привезут. Это не тот метод, которым нужно наполнять бюджет.

Как считает первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, "Почте России" нужно заняться тем, чтобы у нее подписка росла и чтобы они были главным инструментом государства в донесении информации. А онлайн-торговля алкоголем принесет только вред.

А замминистра здравоохранения Евгения Котова воспринимает идею так, что людям фактически предлагают пить большое количество алкоголя дома, что будет способствовать росту запоев.

В Минфине подчеркивают, что заменят нелегальную водку легальной. И это соответствует концепции сокращения потребления алкоголя и сохранения здоровья населения. Однако в Госдуме не верят этим заверениям.

В последние 10-15 лет наблюдается снижение потребления россиянами алкоголя. Однако в 2022 году зафиксирован рост.

Теги: онлайн-торговля, алкоголь


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