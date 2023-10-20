20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пенсионерку из Екатеринбурга обманули мошенники, представившись врачом и следователем

В Екатеринбурге 88-летняя пенсионерка отдала мошенникам 635 тыс. рублей. Аферисты представились врачом и следователем, разыграв старую "сказку" про родственника в ДТП и деньги "на лечение".

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, накануне женщине позвонила неизвестная девушка, представившаяся врачом. Она рассказала, что дочь пенсионерки попала в аварию и на лечение срочно нужно 500 тыс. рублей. Сразу после этого с гражданкой связался лжеследователь, который сообщил, что скоро к ней приедет его доверенное лицо и заберет деньги. Злоумышленник держал свою жертву "на проводе" до самого приезда курьера. Почти сразу после этого пенсионерке снова кто-то позвонил, сообщив, что на лечение нужно еще 135 тыс. рублей. Женщине показалось, что из телефона раздавался голос ее дочери. Курьер снова пришел за деньгами, и только после домой пришла здоровая дочь. Тогда пенсионерка и поняла, что попалась в ловушку мошенников.

Пожилая женщина обратилась в отдел полиции № 13 Чкаловского района. По данному факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению.

"Полиция предупреждает так называемых "бегунков", которые ради легких денег готовы участвовать в противоправных действиях, об уголовной ответственности за подобные деяния. Правоохранители также советуют задуматься о том, стоят ли заработанные деньги нескольких лет проведенных в местах лишения свободы", - добавили в полиции.

Управление МВД России по городу Екатеринбургу и Накануне.RU в очередной раз призывают горожан, особенно пожилых, быть бдительными, и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. При поступлении сомнительных и тревожных звонков от "родственников" или лжеполицейских с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию. Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными.

Теги: аферист, пенсионерка, мошенники


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