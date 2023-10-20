Первая отечественная ОС "Аврора" теперь доступна для Екатеринбурга

В Екатеринбург на второй год своего существования дошла первая российская операционная система (ОС) "Аврора", разработанная компанией "Открытая мобильная платформа" (дочерняя компания "Ростелекома"). "Аврора" является более безопасной ОС для российских пользователей, нежели зарубежные аналоги, такие как IOS или Android.

Столица Урала стала восьмым городом в стране, где внедрят это ПО. Бета-версию 5.0 протестирует порядка 30 екатеринбургских разработчиков и энтузиастов, готовых не только работать с "Авророй" в будущем, но и разрабатывать собственные приложения под эту операционную систему.

"Вот и состоялась встреча с новыми участниками бета-тестирования. Мы добавили новый регион - Екатеринбург, потому что из Екатеринбурга пришло достаточно большое количество заявок от потенциальных участников, где люди описывали свое желание принять участие в бета-тестировании. Сегодня половина из присутствующих разработчики, которые хотят делать свои приложения под "Аврору", пробовать свои силы и обучаться этому, что не может не радовать. Мы растим сейчас сообщество разработчиков", - рассказала журналистам руководитель программы бета-тестирования Татьяна Казнова.

На данный момент у компании более 12 тыс. заявок от желающих принять участие в программе бета-тестирования. ОС "Аврора" привлекает своей надежностью: уже в версии 4.0 особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности. Эшелонированная защита для противодействия различным видам атак включает механизм изоляции данных приложений друг от друга. Все пользовательские данные шифруются, что позволяет избежать утечки при потере или краже телефона. Встроенные подсистемы защиты информации шифруют данные пользователя и каналы их передачи, чтобы никто не смог перехватить их. Вся информация хранится на территории компании на серверах или в облачных хранилищах, куда извне попасть невозможно.

Более того, смартфоны и планшеты на "Авроре" управляются через единый центр, что позволяет дистанционно настраивать функционал каждого устройства для решения конкретных рабочих задач. Например, отключать лишний доступ к определенным интернет сервисам или передачу данных на сторонние устройства. А для удобства в работе, в ОС можно создать до шести аккаунтов с собственными настройками рабочего окружения (помимо учетной записи администратора), что дает пользователю посменный сценарий работы на одном устройстве. В пятой версии "Открытая мобильная платформа" обещает еще больше преимуществ: усовершенствованное меню, удобство пользования и сортировка небезопасных приложений.

"Аврора" предназначена для корпоративного и государственного сектора. При этом, в бета-программу мы набираем и частных пользователей, которые помогают нам проверять обычные сценарии, которые люди используют на своих мобильных устройствах: подключение почты, отправка писем, использование календаря, прозвон контактов. Есть два исполнения "Авроры" - корпоративное и сертифицированное. Последнее имеет сертификат ФСБ и ФСТЭК и считается защищенным, его невозможно взломать. Самым нашим масштабным проектом была перепись населения, где участвовало порядка 360 тыс. планшетов на ОС "Аврора". Сейчас же систему применяют в РЖД и Почте России", - рассказала Казнова.

Для бета-тестов выдаются смартфоны и планшеты, производимые в Александрове (Владимирская область). К уже имеющимся устройствам этой осенью добавится 50 новых планшетов компании БайтЭрг МВК-T2101 и 200 планшетов Fplus. Испытания стартуют в следующем месяце. Ежедневно разработчики будут получать от бета-тестеров отзывы, а раз в квартал делиться с ними результатами и награждать лучших. Официально же "Аврору версию 5.0" компания собирается презентовать в конце 2023 – начале 2024 года.

"Развивая линейку наших мобильных устройств, мы думаем и о том, как на них будет работать программное обеспечение отечественных разработчиков. Участие в программе бета-тестирования ОС "Аврора" повышает востребованность и узнаваемость наших устройств за счет увеличения количества и качества прикладного ПО. Ведь, во-первых, это отличная возможность познакомить разработчиков приложений с нашими устройствами, во-вторых, изучение операционной системы непосредственно на использующем ее устройстве помогает повысить ее стабильность и оптимизировать производительность. В итоге и мы, и наши партнеры из ОМП, и потенциальные заказчики – все в плюсе", - отметил главный исполнительный директор производителя ИТ-оборудования Fplus Михаил Волков.

Своим мнением по поводу первой российской ОС с Накануне.RU поделился один из бета-тестеров. Олег Бердов работает по направлению информационной безопасности в компании "Ростелеком". По его словам, России не хватает собственной операционной системы, которая могла бы защитить пользовательские данные от внешних недоброжелателей.

"Авророй" я заинтересовался, так как программа направлена на корпоративный сектор, а в корпоративном секторе не хватает чего-то такого: российского и защищенного. Любой бизнес, направление и государственные организации нацелены на благо страны, однако есть определенные внешние силы и другие государства, которые хотят помешать этому. Так или иначе существуют хакеры, а потому в работе хочется какое-то устройство, не IOS и не Аndroid, которыми, как мы видим, управляют где-то издалека. Хочется нашего российского устройства, которое будет для нас безопасным и доступным, даже на фоне ухода многих популярных приложений в Store", - отметил Бердов.

По его словам, Россия уже на шаг ближе к тому, чтобы стать независимой в данном сегменте. Сейчас делаются первые шажки, и бета-тестеры станут их свидетелями, скорректируют все недочеты и, в конечном итоге, позволят "Авроре" гордо заявить о себе всему миру.

На данный момент "Аврору" можно приобрести только для организаций. Для этого руководителям компаний и предпринимателям достаточно зайти на официальный сайт ОС "Аврора", где сотрудники помогут выбрать наиболее удобные продукты для работы коллектива, исходя из личного плана руководства. Именно начальство может выбрать приложения и основные функции, которые будут установлены на корпоративной технике, дабы не стопорить рабочий процесс.

"На данный момент Аврора нацелена на корпоративный и государственный сектор и до тех пор, пока мы не разберемся с этой историей и не появится достаточно большой экосистемы приложений, которая удовлетворит частного пользователя - вот только после этого можно рассматривать выход к частникам", - добавила Татьяна Казнова.