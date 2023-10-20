Число россиян, готовых выйти на акции протеста, растет - опрос

Число тревожных россиян снизилось после резкого увеличения в последние две недели. Впрочем, незначительно.

По данным фонда "Общественное мнение", на минувшей неделе 51% (против 49% неделей раньше) граждан отвечал, что среди их знакомых и родных преобладает спокойное настроение. А тревожное настроение отмечают 43% опрошенных (ранее – 45%).

Также социологи из ФОМ отмечают некоторый рост протестного потенциала. Так, на вопрос о возможности личного участия в акциях протеста 19% россиян отвечают утвердительно. Неделей раньше их было 17%. Пропорционально (с 76% до 74%) сократилось число тех, кто не примет участие в таких мероприятиях.