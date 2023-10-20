20 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство и ЦБ готовят необъявленные "системные решения" по внешнеторговым расчетам

Система частичного валютного контроля будет дополняться новыми элементами.

Правительство и ЦБ готовят необъявленные "системные решения" по внешнеторговым расчетам, 43 группам под валютным контролем позволят в рамках лимита погашать внешний долг, пишет "Ъ". Также Минфин готовит документ, который обяжет ряд компаний отчитываться о своих валютных активах и обязательствах за рубежом.

Напомним, в начале октября стало известно об отчаянном споре властей России о способе сдержать курс рубля. Минэк предложил "китайскую модель", когда есть "мембрана между внутренним и внешним рынками рублей" и фактически двойной курс. ЦБ и глава ВТБ Костин возразили в том духе, что это не поможет.

Вечером 11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой различными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам). В указе главы государства определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. В результате рубль 12 октября заметно укрепился на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара упал до 96,59 руб., юань - до 13,212 руб. Кроме того, курс евро на Мосбирже к 7.01 мск 12 октября опустился ниже 103 руб. впервые с 29 сентября.

Теги: Правительство, ЦБ, Центробанк, валютные операции, валюта


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