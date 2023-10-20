В мэрии Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском

20 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В мэрии Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском

Представители администрации Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском микрорайоне. Объект возводит "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, каркас здания площадью более 22 тысяч квадратных метров выполнен уже на 85%. Строители планируют приступить к отделочным работ этой зимой. После сдачи четырехэтажной школы в квартале улиц Советской, Сулимова, Данилы Зверева и Блюхера здесь смогут учиться не менее 1,5 тысячи детей, в том числе около 600 младшеклассников.

Проектом предусмотрены отдельные спортивные залы для младшего и среднего образовательного звеньев, библиотека, планетарий, актовый зал на 450 мест, мастерские для уроков труда и лаборатории. Будет обустроен удобный подъезд и территория для остановки и высадки учащихся со стороны улицы Советской.

Рустам Галямов(2023)|Фото: Накануне.RU

"Строительство школы на Советской стало возможным благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Уверен, мы еще не раз используем концессионные соглашения для строительства школ – такие планы уже прорабатываются. Это эффективный механизм, который позволяет создавать любую социальную инфраструктуру быстрее и в больших объемах, нежели силами одного муниципалитета", - отметил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Это уже второй опыт сотрудничества уральского девелопера и министерства образования в рамках ГЧП: по тому же принципу сейчас возводится СОШ №41 в Верх-Исетском районе. Сдача объекта запланирована уже в этом году.

строительство новой школы в Пионерском микрорайоне(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Механизм государственно-частного партнерства, как показал опыт компании "Атомстройкомплекс", позволяет ускорить реализацию инфраструктурных проектов почти вдвое, а также масштабировать объемы строительства социально значимых объектов", - рассказал заместитель директора "Атомстройкомплекса" Александр Копылов.

После сдачи новой школы уральский девелопер еще в течение пяти лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта.

Теги: школа, строительство, мэрия, Пионерский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети