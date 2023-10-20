В мэрии Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском

Представители администрации Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском микрорайоне. Объект возводит "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, каркас здания площадью более 22 тысяч квадратных метров выполнен уже на 85%. Строители планируют приступить к отделочным работ этой зимой. После сдачи четырехэтажной школы в квартале улиц Советской, Сулимова, Данилы Зверева и Блюхера здесь смогут учиться не менее 1,5 тысячи детей, в том числе около 600 младшеклассников.

Проектом предусмотрены отдельные спортивные залы для младшего и среднего образовательного звеньев, библиотека, планетарий, актовый зал на 450 мест, мастерские для уроков труда и лаборатории. Будет обустроен удобный подъезд и территория для остановки и высадки учащихся со стороны улицы Советской.

"Строительство школы на Советской стало возможным благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Уверен, мы еще не раз используем концессионные соглашения для строительства школ – такие планы уже прорабатываются. Это эффективный механизм, который позволяет создавать любую социальную инфраструктуру быстрее и в больших объемах, нежели силами одного муниципалитета", - отметил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Это уже второй опыт сотрудничества уральского девелопера и министерства образования в рамках ГЧП: по тому же принципу сейчас возводится СОШ №41 в Верх-Исетском районе. Сдача объекта запланирована уже в этом году.

"Механизм государственно-частного партнерства, как показал опыт компании "Атомстройкомплекс", позволяет ускорить реализацию инфраструктурных проектов почти вдвое, а также масштабировать объемы строительства социально значимых объектов", - рассказал заместитель директора "Атомстройкомплекса" Александр Копылов.

После сдачи новой школы уральский девелопер еще в течение пяти лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта.