Бренд Maag может локализовать производство одежды в России

Компания "Новая мода", управляющая сетью магазинов Maag (создана на месте ушедшего из России бренда Zara), ведет переговоры со швейными фабриками в России на предмет локализации производства одежды, передает РИА Новости со ссылкой на замиинистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Летом Telegram-канал Mash сообщал, что Maag, возможно, закроет часть магазинов, а в негативном сценарии и вовсе покинет российский рынок, поскольку добиться популярности Zara у нового бренда все же пока не получилось. Но в итоге крупных закрытий так и не случилось.