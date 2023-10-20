Южная Корея и Англия провели совместные военные учения

Южная Корея и Великобритания провели в октябре совместные 11-дневные военные учения.

Во время учений использовали высокие технологии, пишет РИА Новости. В учениях участвовали более 4 тыс. военнослужащих.

Напомним, ранее КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развернутым на Корейском полуострове. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом Пхеньян отреагировал на учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, в которых участвует американский авианосец USS Ronald Reagan. Перебрасывание Вашингтоном ядерных стратегических средств в район Корейского полуострова является "открытой военной провокацией", которая может привести к катастрофе.