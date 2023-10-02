03 Октября 2023
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Политика Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье предложили вернуть выборы глав муниципалитетов

В заксобрание Прикамья внесен законопроект о возвращении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Документ внесен руководителями фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди".

Детали привел в своем tgelegram-канале глава либерал-демократов в заксобрании Олег Постников. ЛДПР считает, что отмена прямых выборов глав муниципальных образований в Пермском крае в 2014 г. – конъюнктурное решение, и оно было направлено на полный контроль над муниципалитетами, написал он.

"Почему мы за прямые выборы глав муниципалитетов в Пермском крае?

Во-первых, без выборов под вопросом легитимность руководителя, так как он вообще не избирается населением. Во-вторых, региональная власть выбирает лояльных людей. Но такие люди не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам. Если человек будет со стороны и не сможет с ними договориться, то возникнут конфликты. Считаю, жители вправе сами себе выбирать главу.", - написал Постников.

Теги: Олег Постников, ЛДПР, КПРФ/, "Новые люди", "Справедливая Россия - за правду"


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