Дочь Кадырова стала вице-премьером Чечни

Напомним, Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г.

"Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы. Бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры", - написал Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою дочь Айшат вице-премьером Чечни. О принятом решении политик объявил в своем telegram-канале, комментируя прошедшее расширенное совещание в республиканском правительстве.



