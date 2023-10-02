03 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Дочь Кадырова стала вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою дочь Айшат вице-премьером Чечни. О принятом решении политик объявил в своем telegram-канале, комментируя прошедшее расширенное совещание в республиканском правительстве.

Предложение назначить министра культуры Чечни Айшат Кадырову вице-премьером по социальному блоку внес глава чеченского правительства Муслим Хучиев. Кадыров согласился.

"Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы. Бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры", - написал Кадыров.

Напомним, Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г.

Теги: Айшат Кадырова, вице-премьер, Рамзан Кадыров


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