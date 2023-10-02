02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Заблокирован аккаунт Адама Кадырова в Instagram*

Сыну Рамзана Кадырова Адаму заблокировали аккаунт в Instagram*.

Адама забанили на полгода за "нарушение правил сообщества", пишет Baza. После блокировки сын Рамзана Кадырова завел новый аккаунт. Сейчас там опубликовано фото с оружием. Пост подписан: "На шаг впереди".

Напомним, Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег Коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение. В конце августа 2023 г. уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его.

Ни прокуратура, ни СКР, ни МВД не сообщили о проверках по поводу заявления Москальковой. Спустя некоторое время в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео с избиением Журавеля. Глава Чечни заявил, что одобряет действия несовершеннолетнего сына. После этого также ни одно правоохранительное ведомство не сообщило, что начало проверку. Существует версия, что Кадыров опубликовал фактически компромат на своего сына, чтобы отвлечь фокус общественного внимания от себя самого, точнее – от состояния своего здоровья. В последние недели появились слухи о госпитализации Кадырова и серьезных проблемах с его здоровьем.

*пост сына главы Чечни опубликован в соцсети Instagtram – дочерней компании корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной. Instagram блокируется в России по решению суда.

Теги: Адам Кадыров, аккаунт


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