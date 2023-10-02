Рогозин сообщил, чем займется в Совфеде

02 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Рогозин сообщил, чем займется в Совфеде

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области, руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, чем собирается заняться в верхней палате российского парламента.

Он планирует в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности заняться вопросами развития ОПК и ракетно-космической промышленности, сказал ТАСС Рогозин.

Напомним, информация о возможном назначении Рогозина в Совфед появилась несколько дней назад. 23 сентября, назначение состоялось официально.

Рогозин позиционирует себя создателем добровольческого отряда технических консультантов "Царские волки". Участники отряда обеспечивают техническое сопровождение СВО и проводят обучение. Прошлой зимой Рогозин несколько недель провел в Москве после ранения, которое он получил в Донецке. Он был ранен не во время выполнения боевых заданий, а в ресторане на банкете. Снаряд прилетел в ресторан, погибло несколько человек из окружения Рогозина. Вскоре он вернулся в зону СВО, "чтобы отомстить".

Теги: Дмитрйи Рогозин, Совет Федерации, космос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2023 12:52 Мск Рогозин появился в Совете Федерации в качестве сенатора
Ранее 23.09.2023 19:00 Мск Балицкий объяснил, почему назначил Рогозина сенатором
Ранее 23.09.2023 14:50 Мск Рогозин высказался о назначении сенатором от Запорожской области
Ранее 18.09.2023 00:00 Мск СМИ: Рогозин может вновь получить официальную должность

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети