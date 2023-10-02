Рогозин сообщил, чем займется в Совфеде

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области, руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, чем собирается заняться в верхней палате российского парламента.

Он планирует в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности заняться вопросами развития ОПК и ракетно-космической промышленности, сказал ТАСС Рогозин.

Напомним, информация о возможном назначении Рогозина в Совфед появилась несколько дней назад. 23 сентября, назначение состоялось официально.

Рогозин позиционирует себя создателем добровольческого отряда технических консультантов "Царские волки". Участники отряда обеспечивают техническое сопровождение СВО и проводят обучение. Прошлой зимой Рогозин несколько недель провел в Москве после ранения, которое он получил в Донецке. Он был ранен не во время выполнения боевых заданий, а в ресторане на банкете. Снаряд прилетел в ресторан, погибло несколько человек из окружения Рогозина. Вскоре он вернулся в зону СВО, "чтобы отомстить".