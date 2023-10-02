02 Октября 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Более 500 любителей бега из 20 регионов страны стали участниками традиционного осеннего полумарафона «Жемчужина Золотого кольца» в Суздале

1 октября в Суздале состоялся третий полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». Он объединил 540 любителей бега из 20 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Участникам были предложены четыре варианта дистанции: 21,1 км, 10,5 км, 3 км, 0,4 км (для детей). Уникальный маршрут проходил среди главных и самых любимых достопримечательностей города-музея. Участники забега смогли не только испытать свои силы и установить новые рекорды, но и получить эстетическое удовольствие от процесса, насладившись видами древнего Суздаля.

участники марафона в суздале(2023)|Фото: avo.ru

«С каждым годом всё большее количество россиян выбирает спорт. Во Владимирской области регулярно занимается спортом и физической культурой каждый второй её житель. Лёгкая атлетика – один из приоритетных видов спорта в нашем регионе. Бег – это драйв, сила, ежедневный вызов себе и обстоятельствам», – отметила и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова.

полумарафон Жемчужина Золотого кольца(2023)|Фото: avo.ru

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» во Владимирской области ежегодно проводится ряд крупных спортивных и физкультурных мероприятий. Жители региона активно участвуют во всероссийских массовых соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», «Лёд надежды нашей», «Российский Азимут». Большой популярностью у владимирцев пользуются Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры», фестиваль «Пляжные игры», акция «Зарядка с чемпионом». По проведению крупных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план Минспорта России, Владимирская область вошла в десятку лучших по итогам 2022 года.

Теги: спорт, осенний полумарафон, жемчужина золотого кольца, любители бега


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