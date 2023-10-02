В два раза больше прошлогоднего объема - в Сургуте на 36 участках автодорог устранили колейность

В минувшие выходные в Сургуте завершили работы по устранению колейности на автодорогах города.

Объем работ, запланированных на этот год, выполнен. При этом, важно отметить, что Администрации города удалось благодаря экономии средств, образовавшейся по итогам конкурсных процедур, провести дополнительно работы по ликвидации колеи сразу на трех участках городских трасс. И ремонт последнего участка - по улице Киртбая стал завершающим аккордом масштабной дорожной реконструкции.

«Площадь асфальтирования на данном участке составила 8,5 тысяч квадратных метров. Подрядчик проверенный – АО «Автодорстрой». На первый взгляд работа сделана хорошо. Будут еще лабораторные испытания и анализ», – отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Администрации города Андрей Байков.

Кроме участка на улице Киртбая, также в рамках контракта, заключенного на сэкономленные средства, в Сургуте сумели устранить колейность по улице Энергетиков на участке от пересечения с Мелик-Карамова до улицы Энгельс и привели в нормативное состояние заезд со стороны улицы Гагарина возле дома № 8 в микрорайон, в котром располагается отремонтированный музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова».

По итогам завершения дорожной кампании в Сургуте можно констатировать, что в 2023 году в городе проведена самая масштабная из всех за последние пять лет работа по ликвидации колейности.

Колеи на 36 участках автодорог устранены, общая площадь отремонтированных пространств составила около 121 тысячи квадратных метров, что вдове превышает объем прошлого года.