Уголовника-рецидивиста из Екатеринбурга отправили в СИЗО за поджог кафе "Дамаск"

Жителя Екатеринбурга, бросившего в кафе "Дамаск" два коктейля Молотова, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-служба областного главка Валерий Горелых.

"Сегодня суд, рассмотрев материалы полиции, арестовал задержанного сроком на два месяца", - отметил полковник.

Напомним, инцидент произошел утром 30 сентября. Перед этим мужчина вместе с компанией пришел в кафе, где пробыл несколько часов. Затем на утро посетитель вернулся и забросил в помещение два коктейля Молотова: одна бутылка упала на крышу, а вторая перед входом. Персонал вовремя заметил происходящее и моментально потушил огонь.

Как оказалось, екатеринбуржца разозлило, что до этого его в пьяном состоянии не хотели пускать в кафе. Теперь, из-за пьяной обиды, ему грозит до 7 лет колонии. Ранее полковник Горелых также сообщал, что арестованный уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности и только в апреле вышел из колонии.