Роскосмос начал разработку группировки малых спутников "Грифон"

Роскосмос начал проект по созданию группировки малых спутников "Грифон", которая позволит обозревать поверхность всей земли, передает РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Юрия Борисова. Он добавил, что всего планируется запустить на орбиту 136 аппаратов формата кубсат.

Кубсат — формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих габариты 10×10×10 см при массе не более 1,33 кг.

"Грифон" позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 40 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные со спутников, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки, а также выявлять нарушенные земли около карьеров добычи полезных ископаемых.