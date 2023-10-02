Прокуратура проверит издание "Вечерние ведомости" на экстремизм

Издание "Вечерние ведомости" проверят на предмет соблюдения законодательство об экстремизме. Об этом сообщает само СМИ, ссылаясь на уведомление от прокуратуры, присланное в редакцию.

Проверку назначили из-за штрафов, назначенных изданию по статье о дискредитации российской армии. Какая связь между дискредитацией и экстремизмом в уведомлении не сообщается. Решение подписано зампрокурора Кировского района Екатеринбурга Ренатом Бисинбаевым.

Напомним, что штрафы "Вечерние ведомости" получили после публикаций в своем Telegram-канале. Издание отмечает, что посты были сделаны еще до появления соответствующих статей в российском законодательстве.

Напомним, в августе "Вечерние ведомости" вновь обвинили в дискредитации ВС: полиция Екатеринбурга нашла целый ряд публикаций, "дискредитирующих использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". По совпадению, на которое обратили внимание сами сотрудники издания, нарушения были обнаружены уже на следующий день после того, как на "ВВ" вышли материалы о коррупции в среде высокопоставленных свердловских полицейских.

В сентябре суд вновь признал издание "Вечерние ведомости" виновным в дискредитации Вооруженных сил России. СМИ назначен штраф в размере 245 тысяч рублей.