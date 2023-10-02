В Израиле призвали Канаду опубликовать список живущих в стране нацистов

Израильское антифашистское движение призвало власти Канады обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, а оставшихся из них в живых предать суду.

"Канада ведет очень нехорошую и грязную политику, укрывая и покрывая нацистов и фашистов, которые уже 80 лет прекрасно живут на территории Канады, людей, если их так можно назвать, у которых руки по локоть в крови евреев, русских, поляков и цыган", - заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения от имени парламента страны за "глубоко постыдный" инцидент с приглашением украинского нациста в парламент и овации в его адрес. Это произошло во время визита в страну Владимира Зеленского.

Напомним, после выступления в парламенте Канады Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом.

Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.