В Амстердаме снизят максимальную скорость на дорогах до 30 км/ч

800-тысячный Амстердам готовится ввести ограничение максимальной скорости автотранспорта в городе – 30 км/ч. Ограничение вступит в силу только 8 декабря этого года, но уже на этой неделе муниципальные власти начали устанавливать новые знаки с ограничением скорости, всего планируется установить почти 5 тыс. табличек, отрегулировать 170 светофоров и принять другие "инфраструктурные меры".

Пока на знаках с ограничением скорости будут наклейки, сообщающие, что действие знаков ступает в силу с 8 декабря, накануне этой даты наклейки уберут.

По мнению властей столицы Нидерландов, такое неспешное движение сделает город более безопасным и тихим. Более 80% дорог будут ограничены скоростью 30 км/ч. Со скоростью до 50 км/ч смогут двигаться по выделенным полосам автобусы и другой общественный транспорт.

В мэрии Амстердама рассчитывают, что число ДТП снизится на 20-30%.