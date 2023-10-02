В Екатеринбурге до 7 октября ограничат движение из-за аварии на трубопроводе

Екатеринбургский "Водоканал" ликвидирует серьезную аварию на трубопроводе. Из-за этого почти на неделю будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, до 7 октября закроют левую полосу по улице Белинского в сторону Куйбышева и правую полосу по улице Фурманова в сторону Машинной. На данном участке будут вестись работы по аварийному ремонту трубопровода диаметром в метр.

Как пояснили в мэрии, движение транспорта по указанным улицам не будет закрыто полностью, однако станет затруднено.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут", - добавили в администрации.